Kadın dizisinde Bahar gerçeği öğreniyor! Kadın 49. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın dizisinin 12 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 49. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar ve Emre'nin telefon konuşması acı haberi ortaya çıkartıyor. Emre telefonda 'başın sağolsun' deyince Bahar gerçeği öğreniyor. Nisan ve Doruk'u odadan çıkarıp bağıra bağıra arkadaşının acısını iliklerine kadar yaşıyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın'ın yeni bölümünde Münir'i karşısında gören Bahar, çocuklarını kaçıran kişiyi tanıyor. Ancak Sarp araya giriyor ve 'Münir böyle bir şey yapmaz. O benim adamım' diyor. Bunun üzerine Bahar, her şeyi Pırıl'ın planladığını anlıyor. Pırıl'a saldıran Bahar yaptıklarının hesabını sorarken, Sarp ise onları ayırmaya çalışıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın dizisi 48. son bölümüyle 5 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın 49. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar çocuklarını kaçıran Münir'i karşısında görünce çılgına döndü. Sarp, Münir'in kendi adamı olduğunu söyleyince Bahar, çocuklarını kaçırma işini Pırıl'ın planladığını anladı. Bahar, Pırıl'a saldırarak yaptıklarının hesabını sordu. Kadın dizisi yeni bölümde Sarp, Pırıl'ın Bahar'a yaptıklarını öğrenecek mi? İşte Kadın 49. yeni bölüm fragmanı.