Kadın dizisinde Sarp'a ne oldu? Bahar'a büyük şok! Kadın 67. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 67. son bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın dizisinin 67. yeni bölüm fragmanları izleyecilerin kafalarını karıştırdı.

Kadın'ın ilk fragmanında Bahar, yanında yatan Sarp'ın hareketsiz kaldığını gördü. Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri dikkat çekti. Peki Kadın'da Sarp öldü mü?

Kadın'ın 67. yeni bölüm 2. fragmanında ise Bahar ve Sarp'ın çocuklarıyla birlikte kamp yaptığı anlar ekrana geldi.

Kadın'ın yeni bölümünde, mahalleden bir komşusunun babasına ilgi göstermesine kızan Şirin çılgına dönüyor. Şirin sokak ortasında, "Mahalleli duyun. O süslü Safiye benim babama yan gözle baktı" diye bağırıyor. Diğer yandan hastaneden çıkan Bahar ve Sarp yeniden aile oluyor. Sarp, çocuklarının okuluna da giderek onlarla ilgileniyor.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.