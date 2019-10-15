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Kadın dizisinde Sarp'a ne oldu? Bahar'a büyük şok! Kadın 67. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2019 03:09 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 67. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fox'un sevilen Kadın'ın yeni bölüm fragmanında, Bahar'ın "Bir insan nasıl bu kadar kötü, bu kadar bencil olabilir? Bir insan birinin kamp yapmadığını sevmediğini bildiği halde, kamp yapmaya ikna edip nasıl ölür?" sözleri dikkat çekiyor. Hastanede yeniden yakınlaşan Bahar, yanında yatan Sarp'ı hareketsiz görünce şok yaşıyor. Peki Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Bahar ve Sarp'ın kamp anları hayal mi? İşte Kadın 67. yeni bölüm fragmanı.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 67. son bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın dizisinin 67. yeni bölüm fragmanları izleyecilerin kafalarını karıştırdı.

Kadın_67 (2)

Kadın'ın ilk fragmanında Bahar, yanında yatan Sarp'ın hareketsiz kaldığını gördü. Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri dikkat çekti. Peki Kadın'da Sarp öldü mü?

Kadın'ın 67. yeni bölüm 2. fragmanında ise Bahar ve Sarp'ın çocuklarıyla birlikte kamp yaptığı anlar ekrana geldi.

Kadın_67 (3)

Kadın'ın yeni bölümünde, mahalleden bir komşusunun babasına ilgi göstermesine kızan Şirin çılgına dönüyor. Şirin sokak ortasında, "Mahalleli duyun. O süslü Safiye benim babama yan gözle baktı" diye bağırıyor. Diğer yandan hastaneden çıkan Bahar ve Sarp yeniden aile oluyor. Sarp, çocuklarının okuluna da giderek onlarla ilgileniyor.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın son bölümde geçirdikleri trafik kazasından sonra Bahar, annesi Hatice'nin öldüğünü öğrendi. Aile büyük bir yıkım yaşarken, kaza yapan otomobili kullanan Arif ise suçluluk duygusuyla yıkıldı.

Kazada yaralanan Bahar ve Sarp ise hastanede tedavi görürken, aralarında yıllar sonra yeniden bir yakınlaşma oldu. Bahar ve Sarp aynı yatakta uyurken, onları gören Arif büyük bir şok yaşadı.


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