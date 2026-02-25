MAGAZİN

Partilerin şahidi, yalının temizlikçisi! Tek tek isim verdi: Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi ek ifadesinde birçok ünlünün ismini verdi. Yalıda düzenlenen partilere kimlerin katıldığını anlatan Yağmur Uçkun ek ifadesinde "Söz konusu partilere dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı." dedi.

Ünlülere yönelik uyuştuırucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yalısında uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıkan iş insanı ve Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu’nun yalısının temizlikçisi Yağmur Uçkun ek ifade verdi.

ÜNLÜLERİN İSİMLERİNİ VERDİ

Uçkun, verdiği ifadede partilere Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığı birçok davetlinin katıldığını itiraf etti.

Şevval Şahin

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, işte ifadesinin tamamı:

"Uyuşturucu testimin pozitif çıktığını öğrendim. İlk ifademde de kokain kullandığımı söylemiştim. Cezaevinde olduğum sürece bunun pişmanlığı içerisindeyim, bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağım. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl çalıştım, buranın temizlik işlerini yapıyordum.

Merve Taşkın

'OLDUĞU GÜN YALIYA GİRMEMİZ YASAKTI'

Benim görevim gün içerisinde yalının temizlenmesi ve tertip düzenin sağlanmasıydı. Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım.

Derin - Deren Talu

PARTİDE HANGİ ÜNLÜ İSİMLER VARDI?

Atilla ve Ozan çöpleri çıkartır, ben temizlik yapardım. Söz konusu partilerin dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı.

Elis Sakuçoğlu

LAKABI 'GİO'

Gio lakaplı kişi Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılırdı, gerçek adını Gürkan olarak biliyorum.

"TEMİZLİK YAPARKEN GÖRÜYORDUM..."

Parti sonrasında temizlik yapmaya başladığımda evin her tarafında beyaz ve pembe renkli uyuşturucu madde olan toz halindeki kalıntıları görüyordum.

Evin değişik yerlerinde beyaz şeffaf küçük poşetler görüyordum. (uyuşturucu kullanıldıktan sonra atılan poşet) Bazen esrar kalıntıları da görüyordum. Tahliye edilmemi talep ederim."

