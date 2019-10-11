Kadın dizisinden eğlenceli fragman! Sarp ve Bahar yeniden aile mi oluyor? Kadın 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 67. son bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek.

Kadın'ın yeni bölümünde, mahalleden bir komşusunun babasına ilgi göstermesine kızan Şirin çılgına dönüyor. Şirin sokak ortasında, "Mahalleli duyun. O süslü Safiye benim babama yan gözle baktı" diye bağırıyor. Diğer yandan hastaneden çıkan Bahar ve Sarp yeniden aile oluyor. Sarp, çocuklarının okuluna da giderek onlarla ilgileniyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın son bölümde geçirdikleri trafik kazasından sonra Bahar, annesi Hatice'nin öldüğünü öğrendi. Aile büyük bir yıkım yaşarken, kaza yapan otomobili kullanan Arif ise suçluluk duygusuyla yıkıldı.

Kazada yaralanan Bahar ve Sarp ise hastanede tedavi görürken, aralarında yıllar sonra yeniden bir yakınlaşma oldu. Bahar ve Sarp aynı yatakta uyurken, onları gören Arif büyük bir şok yaşadı.



