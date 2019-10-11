MAGAZİN

Kadın dizisinden eğlenceli fragman! Sarp ve Bahar yeniden aile mi oluyor? Kadın 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2019 02:08 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 67. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fox'un sevilen Kadın'ın yeni bölüm fragmanında, Bahar ve Sarp'ın çocuklarıyla birlikte geçirdiği eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Yaşanan trajik trafik kazasının ardından zaman geçiyor ve Bahar ile Sarp yeniden bir aile oluyor. Bahar ve Sarp çocuklarıyla birlikte kampa gidiyor. Şirin ise babasına ilgi gösteren komşularına sert bir şekilde tepki veriyor. İşte Kadın 67. yeni bölüm 2. fragmanı.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 67. son bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek.

Kadın'ın yeni bölümünde, mahalleden bir komşusunun babasına ilgi göstermesine kızan Şirin çılgına dönüyor. Şirin sokak ortasında, "Mahalleli duyun. O süslü Safiye benim babama yan gözle baktı" diye bağırıyor. Diğer yandan hastaneden çıkan Bahar ve Sarp yeniden aile oluyor. Sarp, çocuklarının okuluna da giderek onlarla ilgileniyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın son bölümde geçirdikleri trafik kazasından sonra Bahar, annesi Hatice'nin öldüğünü öğrendi. Aile büyük bir yıkım yaşarken, kaza yapan otomobili kullanan Arif ise suçluluk duygusuyla yıkıldı.

Kazada yaralanan Bahar ve Sarp ise hastanede tedavi görürken, aralarında yıllar sonra yeniden bir yakınlaşma oldu. Bahar ve Sarp aynı yatakta uyurken, onları gören Arif büyük bir şok yaşadı.


PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'
Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı büyük beğeni topladı!Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı büyük beğeni topladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın dizisi kadın 67. yeni bölüm fragmanı kadın son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

BMGK'da gündem Barış Pınarı Harekatı: ABD ve Rusya veto etti

BMGK'da gündem Barış Pınarı Harekatı: ABD ve Rusya veto etti

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yeni romantik komedi dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Yeni romantik komedi dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kadın dizisinde kim öldü?

Kadın dizisinde kim öldü?

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Altan Düzyatan Kurşun dizisindeki Savcı Orhan rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

Engin Altan Düzyatan yeni rolünü anlattı!

Aşk Ağlatır'da Yıldırım ve Nihal'in sırrı ortaya çıkacak mı? Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Aşk Ağlatır'da büyük sır ortaya çıkacak mı?

Sevgili Geçmiş'in ilk bölümüne Yurdaer Okur damga vuracak! Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor?

Sevgili Geçmiş dizisine damga vuracak!

Mucize Doktor'da Ali, Nazlı'ya aşık mı oldu? "Bu çok karışık ve tehlikeli bir durum" Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı büyük beğeni topladı! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı büyük beğeni topladı!

Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.