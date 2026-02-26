MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sezen Aksu'dan 40 yaşındaki sevgili iddialarına yanıt! "Allah da sizi güldürsün"

Sezen Aksu hakkında günlerdir '40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle aşk yaşıyor' iddiaları konuşuluyor. İddialar sonrası Sezen Aksu avukatı aracılığıyla açıklama yaptı ve bakın ne dedi.

Sezen Aksu'dan 40 yaşındaki sevgili iddialarına yanıt! "Allah da sizi güldürsün"

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, hakkında ortaya atılan “Bursa’da yaşayan 40 yaşındaki bir veterinerle aşk yaşıyor” iddiasıyla magazin gündeminde.

71 yaşındaki sanatçının özel hayatına dair çıkan haberler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Aksu cephesinden gecikmeden açıklama geldi.

İddiaların büyümesi üzerine Aksu’nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran yazılı bir basın açıklaması yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Avukat Gülsaran açıklamasında, basında yer alan aşk haberlerinin tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim Sezen Aksu’nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir. Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur.”

Açıklamada ayrıca, teyit edilmemiş ve gerçek dışı içeriklerin kamuoyunun doğru haber alma hakkını ihlal ettiği belirtilerek bu durumun bir haksızlık olduğu ifade edildi.

Sezen Aksu dan 40 yaşındaki sevgili iddialarına yanıt! "Allah da sizi güldürsün" 1

"ALLAH DA ONLARI GÜLDÜRSÜN" MESAJI

Sezen Aksu’nun iddialara yaklaşımı ise dikkat çekti. Avukatının aktardığına göre usta sanatçı, bu haberlerin kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle yapılmış olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Aksu’nun, haberi yapanlara yönelik şu sözleri de açıklamada yer aldı:

Sezen Aksu dan 40 yaşındaki sevgili iddialarına yanıt! "Allah da sizi güldürsün" 2

“Bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için ‘Allah da onları güldürsün’ dileklerini iletiyor.”

Sanatçı ayrıca, ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular bulunduğunu ciddiyetle önemsediklerini belirtti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birbirlerine 7 ay dayanabildiler! Boşanma sebebi...Birbirlerine 7 ay dayanabildiler! Boşanma sebebi...
Doktor Başka Hayatta’nın yayın günü belli oldu!Doktor Başka Hayatta’nın yayın günü belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sezen Aksu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.