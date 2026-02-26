MAGAZİN

İrem Derici daha yeni nişanlanmıştı! Her şeyi silip sitem etti

İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı sevgilisi Melih Kunukçu'yu hem takipten çıkardı hem de fotoğraflarını sildi. Ünlü şarkıcı ayrıca sitemkar mesajıyla da gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu Melih Kunukçu ile geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Ancak nişandan sonra işler hiç de beklendiği gibi gitmedi...

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili yine ayrıldı. İrem Derici, sosyal medya hesabından Kunukçu ile olan tüm fotoğrafları silip Kunukçu'yu takipten çıkararak imalı bir paylaşımda bulundu.

"AKIL FİKİR DİLİYORUM"

Ünlü şarkıcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yani elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok âşık, sadakatli... Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ağzının içine bakarken o zavallı sizin...

Çok değil tabii ki, yeni bir tecrübe de değil ama ufff! Ben kendim gibi birini bulsam, onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini yıpratmasa da çok sever; İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin."

