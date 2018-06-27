Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci yorgunluk atıyor

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Bodrum’da deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre, çift önceki gün bir beachteydi.

Akşam saatlerinde denize giren ikili, bir süre yüzdükten sonra yemek için restorana geçti. Sudan çıkmak bilmeyen Özpirinçci'ye 'deniz kızı' yakıştırması yapıldı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti önceki gün Bodrum’un sakin bir koyuna demir attı. Özpirinçci sörf tahtasına çıkmış paddle yaparken, Yamantürk aşka geldi.

Ünlü oyuncu teknenin ucuna gidip kollarını iki yana açarak “Seni bu kadar seviyorum” diye bağırdı.



