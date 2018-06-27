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Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci yorgunluk atıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk tatile devam ediyor. Kadın dizisinin güzel oyuncusu sezon arasında dinlenerek yorgunluk atıyor

Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci yorgunluk atıyor

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Bodrum’da deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre, çift önceki gün bir beachteydi.

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Akşam saatlerinde denize giren ikili, bir süre yüzdükten sonra yemek için restorana geçti. Sudan çıkmak bilmeyen Özpirinçci'ye 'deniz kızı' yakıştırması yapıldı.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti önceki gün Bodrum’un sakin bir koyuna demir attı. Özpirinçci sörf tahtasına çıkmış paddle yaparken, Yamantürk aşka geldi.

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Ünlü oyuncu teknenin ucuna gidip kollarını iki yana açarak “Seni bu kadar seviyorum” diye bağırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci burak yamantürk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AKŞAMA KADAR GÜNEŞ ALTINDA ÇALIŞIP AKŞAM EVE GELDİĞİNDE YEMEK YAPIP ÇOCULARININ KOCASININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN TÜRK KADINI YORUMAZ BU KADIN MAĞRADAN DEVE TAŞIMI ÇIKARIP YORULMUŞ
HASTASIYIZ, ÖZELLİKLE "DORUKCUĞUMUN:))
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