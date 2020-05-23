Kadın eliyle can bulan fideler toprakla buluşuyor

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, domates başta olmak üzere sebze yetiştiriciliği ile ünlenen Akkuzulu Mahallesi'nde, yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturan kadınlar, hem başkentin sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasına hem da aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 3 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşların tamamı, sebzecilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor. Kadınların tarlalarda sebze ürettiği mahallede, erkekler de ürünleri ilçelerde satışa sunarak, üretim ve istihdama katkı veriyor.

Mahallede sera ve tarlalarda ekim işlerinde çalışan kadın ve genç kızlar, elde ettikleri kazançla bir taraftan aile ekonomilerine katkıda bulunurken, diğer taraftan eğitim giderlerini karşılamanın gururunu yaşıyor.

Damlama sistemi, ekim, bakım ve üretilenlerin satılması konusunda da bilgi sahibi olan kadınlar, sabahtan akşama kadar çalıştıkları tarlalara, evlerinden daha fazla önem veriyor.

Mahalle sakinlerinden Songül Gölcük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelin olarak geldiği evde kayınpederinden sebze yetiştiriciliğini öğrendiğini anlattı.