YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı

06.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Grubu'nda 9, B Grubu'nda 10 takımın mücadele edeceği ligde normal sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak - TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci: "TFF olarak ülkemizde kadın futboluna yaygınlık kazandırmak ve ilgiyi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

İki grupta toplam 19 takımın mücadele edeceği Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 18 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 8 Ocak 2023'te start alacak. Play-off müsabakalarının 12 Mart 2023'te başlayacağı Kadın Futbol Süper Ligi'nde final karşılaşması ise 30 Nisan 2023'te oynanacak.

A Grubu'nda 9, B Grubu'nda ise 10 takım yer alacak. Normal sezonu ilk 7'de tamamlayan ekipler, play-off oynama hakkı elde edecek. Gruplarını lider bitiren 2 takım ise direkt çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda 8 ve 9. sırada bulunan takımlar ile B Grubu'nda 8, 9 ve 10. basamakta yer alan ekipler küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta maç programı şöyle:

A Grubu: Hatayspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Hakkarigücüspor, Dudulluspor, Fatih Vatanspor, Altay, ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük

B Grubu: Adana İdmanyurduspor, ABB Fomget, Amed Sportif Faaliyetler, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Konak Belediyespor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray Petrolofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor

- 1. hafta

A Grubu:

Altay-Beşiktaş Vodafone

ALG Spor-Hatayspor

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor

Not: Dudulluspor, birinci haftayı bay geçecek.

B Grubu:

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor

Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu

Bitexen 1207 Antalyaspor-ABB Fomget

- "Amacımız kadın futbolunda Türkiye'yi dünyanın en iyileri arasına sokmak"

TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, kadın futbolunun hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Grup kura ve fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan Küçükel Ezberci, kadın futbolunun sporda en hızlı ilerleyen dallardan biri olduğunu belirterek, "FIFA başta olmak üzere tüm kuruluşlar kadın futbolunun üzerine titizlikle eğiliyor. TFF olarak ülkemizde kadın futboluna yaygınlık kazandırmak ve ilgiyi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadın futbolu, son 2 sezonda maçların canlı yayınları ve köklü kulüplerimizin yer almasıyla bir ivme kazandı. Bu çıkışın süreceğine yürekten inanıyorum. Liglerimizdeki kalitenin artması milli takıma da olumlu yansıyacak. Amacımız kadın futbolunda Türkiye'yi dünyanın en iyileri arasına sokmak. Bu, uzun soluklu bir süreç. Yapacağımız çalışmalarla ve projelerle hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldıİstanbul'da okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldı
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Anahtar Kelimeler:
futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.