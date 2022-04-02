Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında gerginlik

DİYARBAKIR (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında gerginlik yaşandı.

Amed Sportif Faaliyetler ve Fenerbahçe takımları, Amedspor Kulübü Tesisleri'nde karşılaştı.

Fenerbahçe takımının 2-1 önde olduğu maçın son bölümünde oyuncular arasında arbede yaşanırken, tribünden de sahaya yabancı cisimler atıldı.

Maçta, her iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler'den 3, Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

Uzatma dakikalarında yaşanan gerginlik üzerine hakem müsabakayı bitirdi.

Her 2 takımın oyuncuları polis eşliğinde soyunma odalarına gitti.

