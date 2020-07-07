Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti

Hayırsever işadamı Şahin Kırbıyık, isim sponsoru ve onursal başkanı olduğu, Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımını ağırladı.

Kadınlar Türkiye 2. Ligi’nde 2 maç eksiğine rağmen 3. sırada bulunan Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Kırbıyık A.Ş üretim tesislerinde onursal başkan Şahin Kırbıyık’ı ziyaret etti.

"Bu destekler karşılıksızdır"

Ziyarette kulüp başkanı Süleyman Türk, sportif direktör Hüseyin Türk yöneticiler ve kadın futbol takımı oyuncuları yer aldı. Kulüp Başkanı Başkanı Süleyman Türk ziyarette yaptığı açıklamada ‘ Şahin Kırbıyık onursal başkanımız bugüne kadar örnek bir işadamı olarak henüz yolun başında olan kadınlar futbol liginde mücadele eden takımımıza sponsor olarak destek vermiştir. Şahin Kırbıyık’ın bu desteği gelecek yıllarda adının altın harfler ile yazılmasının önünü açacaktır. Gelişmekte olan liglere verilen destekler beklentisiz ve karşılıksız desteklerdir. Bu çerçevede binlerce iş insanı var. Ancak bu bir gönül işi kendisine çok teşekkür ederiz. Kırbıyık markasını kadın futbolunda uluslararası alanda başarıyla temsil edeceğiz.’ dedi.