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  4. Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti

Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Hayırsever işadamı Şahin Kırbıyık, isim sponsoru ve onursal başkanı olduğu, Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımını ağırladı.Kadınlar Türkiye 2.

Hayırsever işadamı Şahin Kırbıyık, isim sponsoru ve onursal başkanı olduğu, Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımını ağırladı.
Kadınlar Türkiye 2. Ligi’nde 2 maç eksiğine rağmen 3. sırada bulunan Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Kırbıyık A.Ş üretim tesislerinde onursal başkan Şahin Kırbıyık’ı ziyaret etti.

"Bu destekler karşılıksızdır"
Ziyarette kulüp başkanı Süleyman Türk, sportif direktör Hüseyin Türk yöneticiler ve kadın futbol takımı oyuncuları yer aldı. Kulüp Başkanı Başkanı Süleyman Türk ziyarette yaptığı açıklamada ‘ Şahin Kırbıyık onursal başkanımız bugüne kadar örnek bir işadamı olarak henüz yolun başında olan kadınlar futbol liginde mücadele eden takımımıza sponsor olarak destek vermiştir. Şahin Kırbıyık’ın bu desteği gelecek yıllarda adının altın harfler ile yazılmasının önünü açacaktır. Gelişmekte olan liglere verilen destekler beklentisiz ve karşılıksız desteklerdir. Bu çerçevede binlerce iş insanı var. Ancak bu bir gönül işi kendisine çok teşekkür ederiz. Kırbıyık markasını kadın futbolunda uluslararası alanda başarıyla temsil edeceğiz.’ dedi.

"Ligdeki yerimiz şampiyonluk kadar önemli"
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kırbıyık, A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık,” Kadın Futbol takımımızın ligde bulunduğu yer bana göre şampiyonluk kadar önemlidir. İki maç eksiğine rağmen ligde üçüncü sırada yer almaktadır. Federasyonumuzun vereceği kararı heyecanla bekliyoruz. Elbette amacımız birinci ligde mücadele edebilmektir. Bunun için ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ayrıca federasyonun vereceği karar öncesi moral bulmak için bir araya geldik. Her bir sporcumuzun gelecekte çok daha önemli yerlerde olacağına inancım sonsuzdur. Emek veren herkese teşekkür ederim. Türk kadın futbolunun uluslararası arenada hak ettiği konuma gelmesi için Kırbıyık A.Ş olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz.”diye konuştu.

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