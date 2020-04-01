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Kadın futbolunda Kumsal Yıldız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 01.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3'üncü Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

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Hudson-Odoi (Chelsea)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Timo Hübers (Hannover)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Mikel Arteta (Arsenal)
Jannes Horn (Hannover)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Christian Wood (Detroit Pistons)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Albin Ekdal (Sampdoria)
Morten Thorsby (Sampdoria)
Luca Kilian (Paderborn)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Omar Colley (Sampdoria)
Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)
Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)
Matuidi (Juventus)
Paulo Dybala (Juventus)
Marouane Fellaini (Shandong Luneng)
Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)
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Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak
Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)
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Anahtar Kelimeler:
TFF Kadınlar 3'üncü Lig Bursa Ağaköyspor Kulübü Kumsal Yıldız

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