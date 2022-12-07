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Kadın hakem maça damga vurdu! Çok büyük hata...

07.12.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, tamamlanan grup etabında oynanan karşılaşmaların yankıları devam ediyor. Almanya'nın Kosta Rika'yı 4-2 mağlup ettiği maçta ilk kez kadın hakemler Dünya Kupası'nda görev almış ve tarihi bir an yaşanmıştı. Hakem Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ile Meksikalı Karen Medina Diaz üstlendi. Karen Medina Diaz'ın müsabakada verdiği kararlardaki hataları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadın hakem maça damga vurdu! Çok büyük hata...

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabı da tamamlandı ve çeyrek final karşılaşmaları beklenmeye başlandı. Heyecan tüm hızıyla devam ederken, grup etabında oynanan müsabakalarda gerçekleşen olaylar, sosyal medyada daha da fazla konuşulmaya yüz tuttu. Özellikle Almanya ile Kosta Rika arasında oynanan maçta görev alan yardımcı hakemin hataları oldukça dikkat çekti.

İLK KEZ KADIN HAKEMLER YÖNETMİŞTİ

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Almanya ile Kosta Rika'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihi bir an yaşanmıştı. Kadın hakemler ilk kez Dünya Kupası'nda maç yönetmişti. Hakem Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ile Meksikalı Karen Medina Diaz üstlenmişti.

DIŞARI ÇIKAN TOPU GÖRMEDİ

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Yardımcı hakem Karen Medina Diaz, önce Kosta Rika kalecisi Keylor Navas'ın kornere giden topu dışarıdan çevirdiğini görmedi ve oyunu devam ettirdi.

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OFSAYT OLMAYAN POZİSYONDA BAYRAĞINI KALDIRDI

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Daha sonrasında ise ofsayt olmayan bir pozisyonda Almanya'nın aleyhine bayrağını kaldırdı ve pozisyonun ofsayt olduğuna dair kanaat getirdi.

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Karen Medina Diaz'ın bu kararları sosyal medyada günler sonra ortaya çıktı ve büyük yankı oluşturdu.

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