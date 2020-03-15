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Kadın Hentbol Takımında kupa mesaisi

ANTALYA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, salı günü, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Kastamonu Belediyesi’yle karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, salı günü, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Kastamonu Belediyesi’yle karşılaşacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak.
Paşanın Meleklerinin Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı final yolculuğu 17 Mart’ta başlıyor. Muratpaşa, kupada karşı karşıya geleceği Kastamonu Belediyesi’yle ilk maçını Salı günü deplasmanda oynayacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak. Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Paşanın Melekleri, Süper Lig’in namağlup tek takımı Kastamonu karşısında sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sarpaş ve öğrencileri, yarı finalin ilk maçında avantajlı bir skorla Antalya’ya dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Karşılaşmanın rövanşı ise 3 Nisan’da Antalya’da oynanacak.

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