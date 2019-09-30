Kadın'ın Şirin'i Seray Kaya'dan cesur poz!

Kadın dizisinin oyuncularından Seray Kaya sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Dizide Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya yine ekran başındaki izleyicileri deli edecek.
Seray Kaya, yaz aylarında instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Şirin karakterini adeta hafızalardan silmişti. Saçlarını normal haline döndüren ve yaz tatili yapan Kaya son paylaşımlarında ise saçlarını yeniden kıvırcık yaptı.
Şirin rolü için yeniden saçlarını kıvırcık yapan ünlü oyuncu hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.
Kırmızı bikini üstüyle sosyal medyada 'Yaktın buraları' yorumları alan ünlü oyuncu yeni sezona bomba gibi başlıyor.
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