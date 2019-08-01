Kadın komedyen, şovunda eşi benzeri görülmemiş bir şeye imza attı

Netflix üzerinde kendi stand-up şovu olan Whitney Cummings, kendisine son derece benzeyen bir seks robotunu sahnede tanıttı. 'Can I Touch It?' isimli setteki performansında seks robotları hakkında bir tartışma başlatan Cummings, kendisinin de bir seks robotu olduğunu itiraf etti.

'KİMLER HEYECANLI?'

Hayatımızın birçok alanında robotların bizim yerimizi aldığı konusunda konuşma yapan Cummings, bu konuşmanın ardından izleyicilere "Kimler heyecanlı?" şeklinde bir soru yöneltti. Cummings, bu sorunun ardından "Yerinizi devasa bir plastik parçasının almasından korkuyorsanız çok da bir ayrıcalığınız yok" şeklinde bir espri yaptı.

TASARIM AŞAMASINDA BİZZAT BULUNDU

Kendisine son derece benzeyen seks robotu hakkında açıklama yapan Cummings, bir seks robotu fabrikasına gittiğini ve robotun tasarım aşamasında bizzat bulunduğunu belirtti. Set için orijinal bir şeyler düşünürken robotun aklına geldiğini belirten Cummings, Robot Whitney'yi ilk kez Washington D.C.'de gösterdi.

DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ BİR ŞEY YAPMAK İSTEMİŞ

Bu kararı alırken neler düşündüğünü belirten Cummings, 'The Last Laug' isimli podcast'te cinsel şakaların artık normal karşılandığını, daha önce yapılmamış bir şey yapmak istediğini belirtti. Hem daha önce görülmemiş hem de biraz sert bir eylemde bulunmak istediğini belirten Cummings, daha önce kimsenin bir seks robotuyla aynı sahneye çıkmadığını dile getirdi.

