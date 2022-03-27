YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor

Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor

27.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, olumsuz hava koşullarına rağmen gittikleri 73 köyde kadın ve erkeklerden oluşan 7 bin kişiyi bilgilendirdi, 1600 kadının telefonuna KADES uygulamasını indirdi - Kadınlardan Seyhan Kılıç: - "Bugüne kadar bu uygulamayı bilmiyordum ve hiç kullanmadım. Uygulamayı telefonumuza indirdik. Kendimizi artık daha güvende hissediyoruz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, karlı yolları aşarak gittikleri köylerde kadınlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıyor.

Kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren kadın komutanlar, bu amaçla kent merkezinin yanı sıra olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere de gidiyor.

Kırsal bölgelerde, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanların rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmeleri için geliştirilen KADES programı hakkında kadınları bilgilendiren komutanlar, uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da eğitimler düzenliyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Fadime Esen Polat, beraberindeki kadın astsubaylarla bu çalışmalar için Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne gitti.

Köyde ev ev gezen kadın astsubaylar, kadınlara broşür dağıttı, telefonlarına indirdikleri KADES programını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verdi.

Taziye evinde de kadınlarla bir araya gelen komutanlar, ısrarlı takip ya da taciz gibi acil durumlarla karşılaşan kadınların uygulama sayesinde tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşabileceğini ileterek, kendilerini güvende hissetmelerini sağladı.

Komutanlar bugüne kadar gittikleri 73 köyde kadın ve erkeklerden oluşan 7 bin kişiyi bilgilendirdi, 1600 kadının telefonuna da KADES uygulaması indirdi.

- "Daha önce bu uygulamayı bilmiyorduk"

KADES hakkında bilgilendirilen kadınlardan Seyhan Kılıç, AA muhabirine, bugüne kadar KADES'i bilmediğini söyledi.

​​​​​​​Komutanların verdiği bilgiler sayesinde daha bilinçli olduklarını anlatan Kılıç, "Komutanlar bizim için köye geldi. KADES uygulamasını artık biz de biliyoruz. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uygulamayı bize öğrettiler. Bugüne kadar uygulamayı bilmiyordum ve hiç kullanmadım. Uygulamayı telefonumuza indirdik. Kendimizi artık daha güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandıAmasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:22
İkindi
15:52
Akşam
18:36
Yatsı
19:53
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.