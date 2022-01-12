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Kadın komutanlar köyde kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

12.01.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın komutanlar köyde kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın komutanlar, merkeze bağlı Değirmenaltı ve Konuksayar köylerinde kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgiler veren komutanlar, KADES uygulamasını telefonlarına yüklemelerine yardımcı oldu.

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