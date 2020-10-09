YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kadın kooperatifi hibe almaya hak kazandı

Kadın kooperatifi hibe almaya hak kazandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.10.2020 13:35 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi ortaklığı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığınca başlatılan KOOP-DES Hibe Programı’na sunduğu Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Besin ve Uygun Paketleme projesi ile hibe almaya hak kazandı.Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi, hibe kapsamında Merkezefendi Kadın Kooperatifi’ne üç adet meyve-sebze kurutma makinesi, iki adet vakumlama makinesi ve teçhizat desteği sağlanacak.

Kadın kooperatifi hibe almaya hak kazandı

Merkezefendi Belediyesi ortaklığı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığınca başlatılan KOOP-DES Hibe Programı’na sunduğu Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Besin ve Uygun Paketleme projesi ile hibe almaya hak kazandı.
Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi, hibe kapsamında Merkezefendi Kadın Kooperatifi’ne üç adet meyve-sebze kurutma makinesi, iki adet vakumlama makinesi ve teçhizat desteği sağlanacak. Makineler ile hem mevsimi olan hem de mevsimi geçen doğal, sağlıklı kuru meyve ve sebze üretimi yapılacak. Üretilen ve paketlenen doğal ürünlerin satışı hem paket servis hem de internet üzerinden yapılabilecek. Merkezefendi Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ayrıca, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın kooperatiflere yönelik çağrıya çıktığı proje programına da hazırlık yapıyor.

“Doğru yolda olduğumuzu tescilledik”
Kadınlara güvenmenin son derece önemli ve doğru olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi’nin destekleri ile kurulan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan KOOP-DES Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazandık. Böylelikle kooperatifimize kuru meyve ve sebze üretimi sağlayacak makineler hibe edilecek. Meyve ve sebzelerin zamanı dışında da tüketilmesini sağlayacağız.

“Kadınlara güvenmenin ne kadar önemli ve doğru olduğunu gösteriyor”
Kadınların her zaman yanında olduğuna değinen Doğan, “Ürünleri, pandemi kurallarına uygun olarak el değmeden paketleyeceğiz. Bu işlemi uygulayarak temassız gıda üretimini de desteklemiş olacağız. Yeni kurulmuş, pandemiden dolayı üç ay süre ile hizmet verememiş olan bir kooperatifin, bir yıl geçmeden hibe almaya hak kazanması ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi, kadınlara güvenmenin ne kadar önemli ve doğru olduğunu gösteriyor. Merkezefendi Belediyesi olarak kadınların her zaman yanındayız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Denizli Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Kiraz Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Perde ile kapattıkları bağ evinde kaçak kazı yaparken yakalandılar
Perde ile kapattıkları bağ evinde kaçak kazı yaparken yakalandılar
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.