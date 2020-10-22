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Kadın Kooperatiflerine proje yazma eğitimi

MALATYA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Fırat Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birimi tarafından Malatya’da faaliyet gösteren Kadın Kooperatifleri ve Mali Müşavirlerden oluşan 56 kişilik katılımcı gruba proje yazma eğitimi verildi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, kadın kooperatifleri başkanları, ortakları ve mali müşavirler katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Malatya’da ve ajansın görev alanındaki diğer illerde Kırsal Kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynağı ve bilgi başta olmak üzere tüm unsurları ile kooperatiflerin yanında olduklarını belirterek, ajans içerisindeki yeni yapılanmada da bunu öngörerek Kırsal Kalkınma Birimi oluşturduklarını ifade etti.Yoğunlu, kooperatifçiliğin, güven, dayanışma ve katılımcı bir anlayışa dayandığını vurgulayarak, kooperatifler konusunda ajansın çalışma nedeninin bölgede tarımsal üretimde verim ve katma değeri artırma hedefinden kaynaklandığını söyledi.Malatya’da kadın kooperatifçiliğinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için gerekli çalışmaları önlerindeki 3 yıl boyunca çeşitli alanlarda yürüteceklerini dile getiren Yoğunlu, kooperatiflere ajansın kapısının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.Kooperatifçiliğin bu coğrafyadaki kadınların geninde olduğunu belirten Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ se Malatya’nın Türkiye’de kadın kooperatifçiliği konusunda önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.Her ilçede bir kadın kooperatifi hedefleri ile yola çıktıklarını ve şuan 11 adet kadın kooperatifinin kurulduğunu ifade eden Demirbağ, ayrıca kooperatiflerin sürdürülebilir güçlü yapılara dönüşmeleri için gayret göstermeleri gerektiğini ve zamanla birleşerek Kooperatifler Birliğinin kurulmasının yararlı olacağını kaydetti.Açılış konuşmalarının ardından Fırat Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birimi Başkanı Fatih Çan, katılımcılara proje yazma eğitimini gerçekleştirdi.Eğitim katılımcıların devlet desteklerine başvuru yapabilme kabiliyetini geliştirmenin yanı sıra olaylara projeci bakış açısı ile yaklaşma ve çözmeyi öğretmeye katkı sağladı.

Fırat Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birimi tarafından Malatya’da faaliyet gösteren Kadın Kooperatifleri ve Mali Müşavirlerden oluşan 56 kişilik katılımcı gruba proje yazma eğitimi verildi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, kadın kooperatifleri başkanları, ortakları ve mali müşavirler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Malatya’da ve ajansın görev alanındaki diğer illerde Kırsal Kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynağı ve bilgi başta olmak üzere tüm unsurları ile kooperatiflerin yanında olduklarını belirterek, ajans içerisindeki yeni yapılanmada da bunu öngörerek Kırsal Kalkınma Birimi oluşturduklarını ifade etti.
Yoğunlu, kooperatifçiliğin, güven, dayanışma ve katılımcı bir anlayışa dayandığını vurgulayarak, kooperatifler konusunda ajansın çalışma nedeninin bölgede tarımsal üretimde verim ve katma değeri artırma hedefinden kaynaklandığını söyledi.
Malatya’da kadın kooperatifçiliğinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için gerekli çalışmaları önlerindeki 3 yıl boyunca çeşitli alanlarda yürüteceklerini dile getiren Yoğunlu, kooperatiflere ajansın kapısının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.
Kooperatifçiliğin bu coğrafyadaki kadınların geninde olduğunu belirten Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ se Malatya’nın Türkiye’de kadın kooperatifçiliği konusunda önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.
Her ilçede bir kadın kooperatifi hedefleri ile yola çıktıklarını ve şuan 11 adet kadın kooperatifinin kurulduğunu ifade eden Demirbağ, ayrıca kooperatiflerin sürdürülebilir güçlü yapılara dönüşmeleri için gayret göstermeleri gerektiğini ve zamanla birleşerek Kooperatifler Birliğinin kurulmasının yararlı olacağını kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından Fırat Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birimi Başkanı Fatih Çan, katılımcılara proje yazma eğitimini gerçekleştirdi.
Eğitim katılımcıların devlet desteklerine başvuru yapabilme kabiliyetini geliştirmenin yanı sıra olaylara projeci bakış açısı ile yaklaşma ve çözmeyi öğretmeye katkı sağladı.

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