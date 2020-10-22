Kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor

Amaçlarının, kadın kooperatifleri ile kadın girişimcileri daha iyi tanıtmak olduğunu dile getiren Akçakale, "Kadın kooperatiflerimiz Kocaeli depreminden sonra ihtiyaçtan meydana gelen bir girişim modeli oldu. O tarihten şu ana kadar bayağı yol katettik. Kadın kooperatiflerimizin sayısı artıyor. 350'nin üzerinde kadın kooperatifimiz var. Çok küçük rakamdan çok büyük bir rakama ulaştık. Büyük bir heves ile kadın kooperatiflerimizi ve girişimcilerimize önderlik ediyoruz." diye konuştu.

Kadınların ekonomiye katkılarının daha fazla olması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Akçakale, "Örnek kadın kooperatiflerimiz var. Onlarla ilgili yaptığımız görüşmelerde, kooperatiflerini kurarken çok zorlandıklarını, bu zorlukların kendi aile bireylerinden kaynaklı olduğu, kendi ekmeklerini kazandıklarında mutlu olduklarını, aile bütçesine destek olduklarını söylüyor. Bu da bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Hem ekonomiye katkıları olsun hem de daha güzel bir ortamda yaşasınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

