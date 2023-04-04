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Kadın Kültür Evleri depremzede vatandaşlar için üretiyor

04.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kadın Kültür Evleri depremzede vatandaşlar için üretiyor

Depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarabilmek ve azami düzeyde yardım sağlamak için oldukça yoğun mesai yapan Afyonkarahisar’daki Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatiflerinde çalışan Afyonkarahisarlı kadınlar üretime ara vermeksizin devam ediyor. Vali Yiğitbaşı’nın talimatıyla Afyonkarahisar Valiliği tarafından Bursa’dan satın alınan 2 ton polar kumaş ile başta Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kooperatifi olmak üzere kooperatiflerde toplam 2 bin adet çocuk, kadın ve erkek eşofman takımı için üretime başladı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı depremin yaralarının ancak elbirliği ile sarılabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Büyük felaketin üzerinden nerdeyse 2 ay geçti. Tüm ülke tek yürek olup elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik, ediyoruz. Bu süreçte Afyonkarahisarlı kadınlarımız üretim yapabildikleri her alanda yoğun bir mesai yapıp depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir çok ürün ürettiler. Şimdi de Valilik olarak temin ettiğimiz kumaşlar ile eşofman takımları üretimine başladılar. Bu ürünlerin üretimiyle birlikte hem depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak hem de kadınlarımız emeklerinin karşılığını alarak gelir elde etmiş olacaklardır. Gösterdikleri özveri için kadınlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.”

Üretimine başlanan eşofman takımları için temin edilen polar kumaş için 226 bin TL, fermuarlar için 6 bin 900 TL ve dikim için de 100 bin TL ödenmesi planlandığı kaydedildi.

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