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Kadın müşteriyi rahatsız eden şahsa meydan dayağı

04.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir kafede kadın müşteriyi rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi sokak ortasında yumruk ve tekmelerin arasında kaldı.

Kadın müşteriyi rahatsız eden şahsa meydan dayağı

Olay, saat 21.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir kafede oturan kadın müşteri, başka bir erkek müşterinin kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek kafe çalışanlarına iletti. Bunun üzerine kafe çalışanlarından biri kadın müşteriyi rahatsız eden kişiyi uyardığı sırada başka vatandaşların da olayı duymasının üzerine kadın müşteriyi rahatsız eden kişiyi darp etmeye başladılar. Ardından etraftakilerin de kavgaya dahil olmasıyla birlikte kadın müşteriyi rahatsız eden kişi kafenin önünde birçok kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle darp sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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