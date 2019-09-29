Kadın setinde Özge Özpirinçci saçı kriz oldu

FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın setinde beyaz saç krizi yaşandı. Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, başrolü olduğu Kadın dizisinin yeni sezon tanıtımı için kamera karşısına geçti. Doğallığıyla ön planda olan güzel oyuncu, saçını boyatmak istemeyince sette kriz çıktı.

Yapım şirketi tarafından dizideki karakteri Bahar için doğallıktan vazgeçilmesi istenen oyuncu, “Doğal halim bu, boyatmayacağım” diyerek tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen Özpirinçci için doğallığını koruyacak bir yöntem bulundu.

Oyuncunun beyaz saçları sprey boyayla kapatıldı.

Oyuncu, kanalın tanıtımında kendi saç rengiyle poz verdi ancak dizinin yeni sezon çekimlerinde beyazlarını spreyle kapattı.





