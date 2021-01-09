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Kadın siyasetçi rock müzik tutkusu ve renkli kişiliği ile dikkati çekiyor

09.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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9 rock müzik albümü bulunan Gizem Saatci, bilgisayar mühendisliği ve avukatlık eğitimlerinin yanı sıra girdiği siyasette de DYP Muğla İl Başkanlığı görevini yürütüyor - Saatci: - "İmkan tanınırsa tüm kadınlar benim gibi 3-5 hatta 10 işi aynı anda yapabilir" - "Yoruldukça daha fazla enerji bulan bir insanım. 'İşleyen demir ışıldar' diye bir söz vardır. Çalıştıkça mutlu oluyorum"

OSMAN AKÇA - Doğru Yol Partisi (DYP) Muğla İl Başkanı Gizem Saatci, siyasi kimliğinin yanı sıra müzik başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalarıyla pek çok işin bir arada yapılabileceğini gösteriyor.

35 yaşındaki iki çocuk annesi Saatci, bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından Kanada'ya giderek psikiyatri hemşireliği eğitimi aldı. Saatci, ardından Londra'da şantözlük bölümünü bitirerek profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. Kanada'da 2 yıl avukatlık eğitimi de alan Saatci, Türkiye'ye dönerek 9 rock müzik albümü çıkardı.

Bir süre sonra DYP'den siyasete giren Saatci, müzik hayatının yanı sıra DYP İl Başkanlığı ve Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürütüyor.

- "Kadın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok"

Saatci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzisyenlerin haklarını savunmak için siyasete girdiğini, Türkiye'deki tüm müzisyenler ve sanatçıların sözcüsü olmak istediğini söyledi.

Kariyer yaparken aile kurmayı ihmal etmediğini, iki çocuk sahibi olduğunu anlatan Saatci, "İmkan tanınırsa tüm kadınlar benim gibi 3-5 hatta 10 işi aynı anda yapabilir. Eskiden ne çamaşır, ne de bulaşık makinesi vardı. Evin aşçısı, çocuklarının öğretmeniydi. Kadın her şey. İstedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok." dedi.

Saatci, sanatın kitleleri etrafında sürüklediğini, insanların ruhunu besleğini vurguladı. Sanat ve siyaset hayatının zor yanları olduğuna değinen Saatci, bazen gece yarısına kadar çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

- "Çok fazla ilgi var"

Sadece Muğla'dan değil, Türkiye'nin her yerinden kendisine ulaşanların olduğunu aktaran Saatci, "Genel Başkan Danışmanı da olduğum için sorumluluklarım ve yükümlülüklerim artıyor. Yoruldukça daha fazla enerji bulan bir insanım. 'İşleyen demir ışıldar' diye bir söz vardır. Çalıştıkça mutlu oluyorum." diye konuştu.

Saatci, insanların bir rock müzik sanatçısının radikal bir kararla siyasete atılmasını yadırgamadıklarını belirterek, "Bu durum insanların daha çok ilgisini çekiyor. Müzisyenlerin, sanatkarların siyaset yapması insanların hoşuna gidiyor. Hiçbir şekilde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. Tam tersine sevinçli ve destekleyici karşılandım. Çok fazla ilgi var. Elimden geldiğince merak edilenleri cevaplamaya çalışıyorum. Fırsat buldukça konser veriyorum. Bilgisayar mühendisliği ve avukatlık mesleklerini yapmıyorum. Sadece yardım isteyen partililere yol gösteriyorum." dedi.

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