Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılar

Bolu Belediyesinde görevli kadın temizlik işçilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil vererek kutlayan Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin kadın gönüllüleri, onların yerine kısa süre sokakları temizledi.
Türk Kızılayın gönüllü kadınları, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın temizlik işçilerini, İzzet Baysal ve Büyük Cami Mahallesi'ndeki görev yerlerinde ziyaret etti.
Kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan gönüllüler, ellerine aldıkları süpürgelerle kısa süre sokakları temizledi.
Çalışan kadınlarla hatıra fotoğrafı da çektiren gönüllüler, bu anlara ilişkin video hazırladı.
Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyoruz. 8Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
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