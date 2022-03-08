YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılar

Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılar

08.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılar

Bolu Belediyesinde görevli kadın temizlik işçilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil vererek kutlayan Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin kadın gönüllüleri, onların yerine kısa süre sokakları temizledi.

Türk Kızılayın gönüllü kadınları, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın temizlik işçilerini, İzzet Baysal ve Büyük Cami Mahallesi'ndeki görev yerlerinde ziyaret etti.

Kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan gönüllüler, ellerine aldıkları süpürgelerle kısa süre sokakları temizledi.

Çalışan kadınlarla hatıra fotoğrafı da çektiren gönüllüler, bu anlara ilişkin video hazırladı.

Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyoruz. 8Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisiTarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

Bolu Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
13:10
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşiyle mesajlarını paylaştı! Tehdit edildiğini söyleyerek bakın neler yazdı

Eşiyle mesajlarını paylaştı! Tehdit edildiğini söyleyerek bakın neler yazdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Adeta saatli bomba: Safra kesesi taşları ölümcül olabilir!

Adeta saatli bomba: Safra kesesi taşları ölümcül olabilir!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.