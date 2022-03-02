YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak

Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak

02.03.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Genel Kurulu, 4 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda 3 yıllık yeni yönetim belirlenecek.

Genel kurulda, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, derneğin son 3 yıldaki faaliyetlerini anlatacak.

Dördüncü kez seçime giden derneğin genel kurul açılış konuşmasını, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu yapacak.

KADEM faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösteriminin ardından öğleden sonraki oturumda genel kurul gerçekleştirilecek.

Genel kurula, KADEM Yönetim Kurulu üyeleri, 52 ilin temsilcileri ve gönüllüleri katılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Antalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdıAntalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdiAlanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.