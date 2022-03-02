Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Genel Kurulu, 4 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda 3 yıllık yeni yönetim belirlenecek.

Genel kurulda, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, derneğin son 3 yıldaki faaliyetlerini anlatacak.

Dördüncü kez seçime giden derneğin genel kurul açılış konuşmasını, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu yapacak.

KADEM faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösteriminin ardından öğleden sonraki oturumda genel kurul gerçekleştirilecek.

Genel kurula, KADEM Yönetim Kurulu üyeleri, 52 ilin temsilcileri ve gönüllüleri katılacak.



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