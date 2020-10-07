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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Karabük’te üç ayda bir düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin yerel düzeyde etkin bir şekilde uygulanması ve şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla 3 ayda bir yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ile ilgili birim yöneticileri katıldı.Toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısı yapıldı

Karabük’te üç ayda bir düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin yerel düzeyde etkin bir şekilde uygulanması ve şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla 3 ayda bir yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ile ilgili birim yöneticileri katıldı.
Toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından 2019-2020 yılları ilk 9 ay İl geneli karşılaştırmalı olay istatistiklerinin paylaşılması ile sona erdi.

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Bağlar Eczanesi
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Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
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