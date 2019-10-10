YEMEK

Kadınbudu köfte tarifi, Kadınbudu köfte kaç kalori?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 10.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Yöresel tariflerimizden biri olan kadınbudu köfte, patates püresiyle birlikte servis edildiğinde tadından yenmez. Kadınbudu köfte tarifi, diğer köfte çeşitlerine göre yapılış olarak biraz farklıdır. Akşam yemeği için kadınbudu köfte hazırlamak isteyenler için, en leziz tarifi bırakıyoruz!

Kadınbudu köfte tarifi, Kadınbudu köfte kaç kalori?

Kadınbudu köfte tarifi, hem lezzet olarak hem de yapılış olarak diğer köfte türlerine göre farklılık gösterir. Pirinçle hazırlanan köfte harcı, yumurtaya ve una bulanarak kızartılır ve tadından da yenmez. Klasik Türk mutfağının lezzetli örneklerinden olan kadınbudu köftesi tarifi sizler için geliyor, buyursunlar.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Yarım kilo kıyma
1/2 su bardağı haşlanmış pirinç
2 adet yumurta
2 adet kuru soğan
Bir diş sarımsak
Tuz ve karabiber

Üzeri için:
2 su bardağı un
2 adet yumurta

YAPILIŞI
Soğanları yemeklik olarak doğrayın ve zeytinyağında rengi pembeleşinceye kadar kavurun. Bu aşamada sarımsakları da doğrayıp tavaya alın.

Kıymanın yarısını tavaya alın ve suyunu çekene kadar malzemeleri kavurun. Kıyma piştikten sonra tavayı ocaktan alabilirsiniz.

Pişirdiğiniz köfte harcı soğuduktan sonra derin bir kabın içine aktarın ve pirinci, unu, çiğ kıymayı, yumurtaları ve baharatları da ilave edip karışımı yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcını yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendirin.

Harçtan parçalar kopararak köfte şekli verin.

Bir kasenin içinde yumurtaları çırpın. Hazırladığınız köfteleri önce yumurtaya sonra una batırarak kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun...

KADINBUDU KÖFTE KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu (160 gramı) 405 kaloridir. İçindeki pirinç ve kızartılarak pişirilmesinden dolayı tüketim sıklığına ve porsiyon miktarına dikkat edilmelidir.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Karabuğday pilavı tarifi, Karabuğday pilavı kalori oranı nedir?Karabuğday pilavı tarifi, Karabuğday pilavı kalori oranı nedir?
Safranlı zerde nasıl pişirilir? İşte safranlı zerde tarifiSafranlı zerde nasıl pişirilir? İşte safranlı zerde tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadınbudu köfte kadınbudu köfte tarifi kadınbudu köfte kalori

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Eşi 80 yaşında! '4-5 tane çocuğum olsun'

Eşi 80 yaşında! '4-5 tane çocuğum olsun'

Vatandaşlara uyarı geldi! Rengi turuncuya dönüyorsa...

Vatandaşlara uyarı geldi! Rengi turuncuya dönüyorsa...

Şimdi tam mevsimi! Böbrek taşını sancısız döküyor...

Şimdi tam mevsimi! Böbrek taşını sancısız döküyor...

Tarifi tutturulamıyor! 15 gün boyunca...

Tarifi tutturulamıyor! 15 gün boyunca...

İngiliz uzmanlar açıkladı! Etkileri mucize gibi...

İngiliz uzmanlar açıkladı! Etkileri mucize gibi...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabuğday pilavı tarifi, Karabuğday pilavı kalori oranı nedir?

Karabuğday pilavı tarifi, Karabuğday pilavı kalori oranı nedir?

Safranlı zerde nasıl pişirilir? İşte safranlı zerde tarifi

Safranlı zerde nasıl pişirilir? İşte safranlı zerde tarifi

Bal kabağı reçeli tarifi, Bal kabağı reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltıların yıldızı olmaya aday: Bal kabağı reçeli

Tahinli un helvası tarifi

Yapımı kolay lezzeti ise şahane: Tahinli un helvası

Nohutlu pilav tarifi

Modası geçmeyen lezzet: Nohutlu pilav

Karalahana sarması tarifi, Karalahana sarması kalori oranı nedir?

Karalahana sarması tarifi, Karalahana sarması kalori oranı nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.