Kadınbudu köfte tarifi, Kadınbudu köfte kaç kalori?

Kadınbudu köfte tarifi, hem lezzet olarak hem de yapılış olarak diğer köfte türlerine göre farklılık gösterir. Pirinçle hazırlanan köfte harcı, yumurtaya ve una bulanarak kızartılır ve tadından da yenmez. Klasik Türk mutfağının lezzetli örneklerinden olan kadınbudu köftesi tarifi sizler için geliyor, buyursunlar.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kıyma

1/2 su bardağı haşlanmış pirinç

2 adet yumurta

2 adet kuru soğan

Bir diş sarımsak

Tuz ve karabiber

Üzeri için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta

YAPILIŞI

Soğanları yemeklik olarak doğrayın ve zeytinyağında rengi pembeleşinceye kadar kavurun. Bu aşamada sarımsakları da doğrayıp tavaya alın.

Kıymanın yarısını tavaya alın ve suyunu çekene kadar malzemeleri kavurun. Kıyma piştikten sonra tavayı ocaktan alabilirsiniz.

Pişirdiğiniz köfte harcı soğuduktan sonra derin bir kabın içine aktarın ve pirinci, unu, çiğ kıymayı, yumurtaları ve baharatları da ilave edip karışımı yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcını yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendirin.

Harçtan parçalar kopararak köfte şekli verin.

Bir kasenin içinde yumurtaları çırpın. Hazırladığınız köfteleri önce yumurtaya sonra una batırarak kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun...

KADINBUDU KÖFTE KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyonu (160 gramı) 405 kaloridir. İçindeki pirinç ve kızartılarak pişirilmesinden dolayı tüketim sıklığına ve porsiyon miktarına dikkat edilmelidir.



