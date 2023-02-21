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Kadınlar Basketbol Süper Ligi, ‘Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak tamamlanacak

21.02.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne deprem felaketinde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın isminin verildiğini açıkladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, ‘Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak tamamlanacak

TBF, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın isminin verildiğini açıkladı.

TBF tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ’2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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