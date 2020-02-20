Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.
Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın yoluna devam ettiği organizasyonda, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, Lüksemburg'da düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.
Şampiyonada çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-26 Mart, rövanşının 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri şöyle:
Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara (İtalya)
Dinamo Moskova (Rusya) - VakıfBank
Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA
Allianz MTV Stuttgart (Almanya) - A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya)
Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara / Dinamo Moskova - VakıfBank
Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA / Allianz MTV Stuttgart - A. Carraro Imoco Conegliano
(AA)
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