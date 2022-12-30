Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sonrası Asena Yalçın'dan Dünya Kupası göndermesi! "Messi işine bak kardeşim"

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

KUPA MERSİN'E GİTTİ

Karşılaşmada gülen taraf 84-78’lik skorla ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi olurken, bu sonuçla 28'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin'e gitti.

O FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞMURU

Karşılaşmanın ardından Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularından Asena Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf beğenileri topladı.

'MESSI İŞİNE BAK KARDEŞİM'

Asena Yalçın, otel odasında kupa ile uzandığı yataktan çektirdiği fotoğrafı, "Messi işine bak kardeşim" notu ile paylaşarak, Lionel Messi'ye gönderme yaparken takipçilerinden de çok sayıda beğeni geldi.

MESSI DE KUPAYLA UYUMUŞTU!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi olarak kariyerindeki son eksik parçayı da tamamlayan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin de kupa ile uyuması gündem olmuştu.

