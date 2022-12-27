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Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo ile ilgili verdiği tarihi cevap yeniden gündem oldu!

27.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen ve çok iyi bir performans gösterdiği turnuvayı şampiyon olarak kapatan Lionel Messi, futbolseverlerin dilinden düşmüyor. Fransa'ya karşı oynanan final maçında seri penaltı atışlarında attığı gol de dahil olmak üzere 3 kez ağları sarsan Messi'nin 2019 yılında Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo ile ilgili verdiği tarihi cevap yeniden gündem oldu!

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, Arjantin - Fransa finaliyle son bulmuştu. Dev maçta oynanan futbol; izleyenleri adeta büyülerken, 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Uzatmalarda da karşılıklı birer gol atıldı ve 3-3'lük beraberlikle penaltılara gidildi. Seri penaltı atışlarında ise kazanan taraf Arjantin oldu.

MESSI ŞOV YAPTI

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Güney Amerika ekibi 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşarken, Lionel Messi'nin performansı turnuvaya damgasını vurdu. Dünya Kupası'ndaki Arjantin'in oynadığı 7 maçta da sahada yer alan Lionel Messi, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCEKİ RÖPORTAJ...

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Dünyaca ünlü yıldızın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 2019 yılında verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo ile ilgili kullandığı ifadeler yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SENDEN SONRA EN İYİSİ KİM?"

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Messi, "Senden sonra dünyanın en iyi futbolcuları kim?" sorusuna "Kylian Mbappe, Neymar, Eden Hazard, Luis Suarez ve Kun Agüero" cevabını vermişti.

"RONALDO'YU BENİMLE BİRLİKTE LİSTEDEN ÇIKARDIM"

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Gazeteclerin "Birçok oyuncu saydın ancak 7 numaralı bir yıldızdan bahsetmedin" diye eklemesine karşın Arjantinli yıldız, "Evet, Cristiano Ronaldo... Onu benimle birlikte listeden çıkardım" ifadelerini kullanmıştı.

Messi'nin Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Ronaldo için 2019 yılında sarf ettiği bu sözler, futbolseverlerin yeniden en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

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