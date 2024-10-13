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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe! 6'da 6 yaptı... Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 16:16
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Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0'lık sarı lacivertli ekibin galibiyeti ile sonuçlandı.

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe! 6'da 6 yaptı... Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 62'de Ümran Özev, 67'de ise Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

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Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Sarı-Lacivetliler, 18 puanla ligde 1. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA BU SEZON BİR İLK

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Metin Ülgen'in ekibi Galatasaray ise ligde çıktığı 3 maçtan 3 galibiyet ile ayrılmıştı. İki maçı ertelenen sarı kırmızılar bu sezon ilk mağlubiyetini ezeli rakibine karşı almış oldu.

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fenerbahçe galatasaray
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