Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe! 6'da 6 yaptı... Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 62'de Ümran Özev, 67'de ise Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Sarı-Lacivetliler, 18 puanla ligde 1. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA BU SEZON BİR İLK

Metin Ülgen'in ekibi Galatasaray ise ligde çıktığı 3 maçtan 3 galibiyet ile ayrılmıştı. İki maçı ertelenen sarı kırmızılar bu sezon ilk mağlubiyetini ezeli rakibine karşı almış oldu.