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Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Almanya oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Almanya oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı.

B Grubu'ndan lider olarak çıkan Almanya, A Grubu'nu 3. bitirip en iyi grup üçüncüleri kontenjanı ile son 16 turuna çıkan Nijerya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Almanya'da "dalya" heyecanı yaşayan golcü oyuncu Alexandra Popp, milli formayla çıktığı 100. maçta 1 de gol attı.

Son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle :

Norveç-Avustralya

İngiltere-Kamerun

Fransa-Brezilya

İspanya-ABD

İsveç-Kanada

İtalya-Çin

Hollanda-Japonya

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası Almanya Nijerya

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