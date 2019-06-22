Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Almanya oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı.
B Grubu'ndan lider olarak çıkan Almanya, A Grubu'nu 3. bitirip en iyi grup üçüncüleri kontenjanı ile son 16 turuna çıkan Nijerya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Almanya'da "dalya" heyecanı yaşayan golcü oyuncu Alexandra Popp, milli formayla çıktığı 100. maçta 1 de gol attı.
Son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle :
Norveç-Avustralya
İngiltere-Kamerun
Fransa-Brezilya
İspanya-ABD
İsveç-Kanada
İtalya-Çin
Hollanda-Japonya
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