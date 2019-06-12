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Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihi sonuç: ABD 13-0 Tayland

FUTBOL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihi sonuç: ABD 13-0 Tayland

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, E grubu'nda 1, F Grubu'nda iki maç sona erdi.

Son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. ABD'nin gollerini Alex Morgan (5), Rose Lavelle (2), Lindsey Horan, Sam Mewis (2), Megan Rapinoe, Mallory Pugh ve Carli Lloyd kyadetti.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

ALINAN DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE:

E GRUBU
Yeni Zelanda-Hollanda: 0-1

F GRUBU
Şili-İsveç: 0-2

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ABD tayland Kadınlar Dünya Kupası

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