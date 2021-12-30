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Kadınlar el emeği ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor

30.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hediyelik eşya yaparak satan kadınlar, elde ettikleri gelirle hem emeklerinin karşılığını almanın hem de ailelerine destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyor - Yüksel Bademsoy: - "Burada geçimini sağlayanların yanı sıra ailesine destek olan kadınlar da var, terapi olarak kendilerine katkı sunanlar da var. Kendimiz üretip, satıyoruz, bu güzel bir şey" - Raziye Yalçın: - "Boş durmamak, zamanımı iyi değerlendirmek ve aile bütçemize katkı sunmak için el sanatlarıyla uğraşmaya başladım"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de kimi aile bütçesine katkıda bulunmak kimi de boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hediyelik eşya yapan kadınlar, el emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadınlar evlerinde yaptıkları çantadan, cüzdana, süs eşyalarından tablolara ve oyuncaklara kadar sayısız ürünü, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulan stantlarda tüketiciye sunma imkanı buluyor.

Yılbaşı konseptli hediyelik eşyalar da yapan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

- "Kendimiz üretip, kendimiz satıyoruz"

Kadınlardan Yüksel Bademsoy, AA muhabirine, şu an stantlarında ağırlıklı olarak yılbaşı için hazırladıkları hediyelik eşyaların bulunduğunu söyledi.

Kadınların el emeğiyle hazırlanmış çok güzel ürünleri satışa sunduklarını aktaran Bademsoy, "Burada geçimini sağlayanların yanı sıra ailesine destek olan kadınlar da var, terapi olarak kendilerine katkı sunanlar da var. Kendimiz üretip, satıyoruz, bu güzel bir şey." dedi.

- "Çocuğumu okuttum, meslek sahibi yaptım"

Raziye Yalçın da emekli olduktan sonra zamanını değerlendirmek için hediyelik eşya yapmaya başladığını anlattı.

Yılbaşı öncesi birçok hediyelik ürün hazırlayarak satışa sunduğunu aktaran Yalçın, çalışmalarıyla aile bütçesine katkıda bulunmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Keçe kullanarak çanta, cüzdan gibi birçok ürün yaptığını dile getiren Yalçın, "Boş durmamak, zamanımı iyi değerlendirmek ve aile bütçemize katkı sunmak için el sanatlarıyla uğraşmaya başladım. El emeğine dayanan birçok ürün yapıyorum. Burada yaptığımla çocuğumu okuttum, meslek sahibi yaptım." diye konuştu.

Yalçın, hediye alacakları el emeğiyle yapılmış birbirinden güzel ve ucuz ürünlerin bulunduğu stantlarına beklediklerini aktardı.

Sevim Yapsaklı ise aile bütçesine destek olmak amacıyla hazırladığı hediyelik eşyaları sattığını, bundan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.

Tülin Evren de emekleriyle ortaya çıkardıkları hediyelik eşyaların çok kıymetli olduğunu belirterek, satışlarının iyi olduğunu kaydetti.

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