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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

12.11.2023 19:03 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisini 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar kazandı. Galatasaray, liderliği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'ten devraldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.

Tamamı bugün yapılan maçlar arasında öne çıkan Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisini sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, lider Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile karşılaştığı Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde yapılan müsabakaların ardından ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1

Beylerbeyi-Hakkarigücü: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 2-1

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-3

Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor: 4-1

Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-1

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