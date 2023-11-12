Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.
Tamamı bugün yapılan maçlar arasında öne çıkan Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisini sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, lider Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile karşılaştığı Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde yapılan müsabakaların ardından ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1
Beylerbeyi-Hakkarigücü: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 2-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-3
Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 2-0
ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-1
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor: 4-1
Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-1