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Kadınlar futbolda şampiyon belli oldu

06.08.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 kadınlar futbol finalinde Kanada, İsveç'i penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar futbolda şampiyon belli oldu

Tokyo 2020 kadınlar futbolda şampiyon Kanada oldu.

İsveç ile Kanada arasında oynanan finalde gol perdesi 34. dakikada açıldı. Stina Blackstenius'un golüyle İsveç öne geçti ve ilk yarıyı tek golle üstün bitirdi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Kanada'nın kazandığı penaltıyı Jessie Fleming gole çevirdi ve skoru 1-1'e eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik değişmedi ve kazananı penaltılar belirledi.

Penaltılarda rakibini 3-2 mağlup eden Kanada zafere ulaştı. Kanada turnuvayı altın madalyayla kapatırken İsveç ise gümüş madalyayı kazandı.

2016 Rio'da finali Almanya'ya kaybeden İsveç böylece üst üste iki kez olimpiyat finalinde kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Kanada
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