Kadınlar Günü'nde karısını darbetmekle suçlanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karısını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Çakabey Sokak'ta ikamet eden Yasemin A. (30), dün 5 yılık eşi Engin A'nın (42) kendisini darbettiği gerekçesiyle Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerini arayarak sığınma talebinde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Engin A'yı gözaltına aldı, kadını da rapor için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

"Tehdit", "kasten yaralama", "kötü muamele", "mala zarar verme" gibi suçlardan poliste 45 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine getirildi.

Şikayetçi olmaması için eşinin telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulamasını (KADES) sildiği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Yasemin A'nın daha önce eşi tarafından darbedildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirdiği, bu kapsamda yetkililerin sık sık kendisini arayarak şikayetçi olabileceği birimler ve ne yapması gerektiği konusunda bilgi verdiği belirtildi.

