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Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüdü

09.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı: - "Gölü korumak görevimizdir. Bu mirası atalarımızdan aldık, gelecek kuşaklara en güzel şekilde devretmek boynumuzun borcudur"

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğasever kadınlar tarafından Van Gölü'ne dikkati çekmek için 8 Mayıs'ta başlatılan yürüyüş tamamlandı.

Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakılmasını sağlamak amacıyla göl çevresindeki 430 kilometrelik yolda yapılan "Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz" etkinliği 14. etapla sona erdi.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğasever kadınlardan oluşan grup, etkinliğin 30 kilometrelik final etabında Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar "Van Gölü'ne ses verin", "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın", "Van Gölü mirasımız", "Van Gölü'ne nefes ol" ve "Başka Van Gölü yok" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğe katılarak kadınlarla bir süre yürüyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nün güzelliği ve potansiyeliyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Balcı, gölün kentin turizmine ve ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Çevre bilincinin oluşması, Van Gölü'nün korunması konusunda güzel bir etkinlik yapıldı. 8 Mayıs'ta başladığınız etkinliği yürüyerek tamamladınız. Güzel bir çaba. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Memleket sevgisini ortaya koymuş oldunuz." dedi.

Van Gölü'nün korunması ve kirliliğin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Gölü korumak görevimizdir. Bu mirası atalarımızdan aldık, gelecek kuşaklara en güzel şekilde devretmek boynumuzun borcudur. Gölü korumak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizin tüm imkan, kabiliyet ve potansiyelini kullanıyoruz. Dip çamur temizliği yapıyoruz. Çalışmalar 100 kamyonla devam edecek. Göldeki dip temizliği çalışmalarını bir yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Erciş ilçesinde de dip temizliği yapacağız. Altı ilçemizde arıtma tesisleri kuruyoruz. Küçük ırmaklar ve dereler Van Gölü'ne akıyor. Kirliliği oradan da keseceğiz. İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz çalışıyor. Van Gölü'nü kirletmeyeceğiz. Göl bizim için önemlidir. Koruma konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor."

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise Van Gölü'ne dikkati çekmek için 8 Mayıs'ta başlattıkları yürüyüşü sorunsuz şekilde tamamladıklarını anlattı.

Etkinliği destekleyen herkese teşekkür eden Özel, "Şu an final etabı olan 14. parkuru tamamladık. 430 kilometre yürüdük. Etkinliğimiz başlangıç noktamız olan Kent Meydanı'nda sonlandı. Gölü gelecek kuşaklar mavi ve temiz bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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