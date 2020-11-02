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Kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile birlikte Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı nedeniyle 40-69 yaş arasındaki kadınlara kanser taraması gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile ortaklaşa anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile birlikte Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı nedeniyle 40-69 yaş arasındaki kadınlara kanser taraması gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile ortaklaşa anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Erken teşhis hayat kurtarır düşüncesiyle pandemi sürecinde ihmal edilebileceği düşünülen Meme Kanseri için bilinçlendirme ve farkındalık etkinliğinde kadınlara ücretsiz kanser taramaları yapıldı. Kadınlar arasında sıklıkla görülen meme kanserine karşı bilinçlenme ve farkındalık arttırmak maksadıyla, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını tarafından KETEM’den randevuları alınan kadınlara yönelik kanser tetkikleri gerçekleştirildi.
İnceleme sonrası uyarılarda bulunan yetkililer, meme kanserinin ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu ifade etti. Bu sebeple 40-69 yaş aralığındaki kadınların 2 yılda bir mutlaka KETEM’de ücretsiz olarak kanser tetkiklerini yaptırmalarının toplum sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ailesinde kanser öyküsü olan kadınların özellikle bu tür taramaları ihmal etmemelerinin ve belirli periyodlarla takibini yapmalarının altını çizildi. Özellikle pandemi nedeniyle riskli grupların tetkiklerini yapmalarını, bu tür taramaların ihmali sebebiyle kanser hücrelerinin çoğalmasına sebebiyet vereceği belirtildi.

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