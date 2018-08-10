Kadınlarda cinsel isteği artıran yiyecekler ile erkeklerde cinsel gücü çoğaltan yiyecek ve içecekler farklılık gösterebiliyor. Peki, cinsel güç için ne yemeli?

Kadınlarda cinsel isteği erkeklerde ise cinsel gücü artırıyor

Kadınlarda cinsel isteği artıran yiyecekler ile erkeklerde cinsel gücü çoğaltan yiyecek ve içecekler farklılık gösterebiliyor. Peki, cinsel güç için ne yemeli?

1 / 6 İncir Kadınlarda cinsel gücü artıran yiyeceklerin başında incir geliyor. Kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de cinsel isteği körükleyen bir diğer yiyecek ise kuşkonmaz.

2 / 6 Sarımsak çinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey asla çiğ olarak tüketmemeniz.

3 / 6 Vanilya Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

4 / 6 Kuşkonmaz 17 yüzyıl İngiliz bitki bilimcisi Nicholas Culpepper'ın keşfettiği gibi, kuşkonmaz erkekte ve kadında tutkuyu ve cinsel isteği artıran özelliklere sahip. İçinde bolca bulunan potasyum, lif, vitamin B6, vitamin A, ve C ve folik asit bulunuyor.

5 / 6 Kereviz Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin.