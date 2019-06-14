YEMEK

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, 35 yaş sonrası kadınları için faydalı olan besinleri açıkladı.

Osteoporoz, meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi tehlikeli hastalıklardan uzak kalmak için özellikle kadınların 35 yaşından sonra diyetlerine dahil etmeleri gereken bazı besinler var;

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

Taze fasulye

Taze fasulye
Uzmanlar kadınların haftada en az 3 kez taze fasulye yemesini öneriyor. Taze fasulye, protein ve lifli yapısı sayesinde meme kanseri ve kalp krizi riskini azaltıyor. İkinci bir etkisi ise hormonların dengede kalmasını sağlıyor.

Az yağlı yoğurt

Az yağlı yoğurt
Güçlü bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Kadınlarda mide ülseri ve vajinal enfeksiyon riskini azaltıyor.

Somon

Somon
Omega-3 yönünden zengin olan somon, kalp sağlığı, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkların üstesinden gelir. Haftada en az 1 kez tüketilmesi tavsiye edilir.

Domates

Domates
Likopen yönünden zengin olan domates, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde meme kanseri riskini azaltır.

Çilek ve böğürtlen

Çilek ve böğürtlen
Çilek, böğürtlen, ahududu gibi kırmızı meyveler, antikanserojen özelliklere sahiptirler. Hücre onarıcı antokyan maddesi içerirler. Bu sayede mide, meme ve bağırsak kanser riskini en aza indirirler. Folik asit bakımından güçlü olan bu meyveler, yaşlanmaya karşı meydan okur.

Portakal suyu

Portakal suyu
30'lu yaşlardan sonra kadınlar için kemik sağlığı tehlikeye girebilir ve bunun için vücudun D vitaminine ihtiyacı olur. Kalsiyum eksikliği, osteoporoza, şeker hastalığına, meme, kolon ve yumurtalık kanserine neden olabilir. Bunu önlemek için D vitamini yönünden zengin olan portakal suyunun içilmesi tavsiye edilir.
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