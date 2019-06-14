Osteoporoz, meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi tehlikeli hastalıklardan uzak kalmak için özellikle kadınların 35 yaşından sonra diyetlerine dahil etmeleri gereken bazı besinler var;

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

Taze fasulye Uzmanlar kadınların haftada en az 3 kez taze fasulye yemesini öneriyor. Taze fasulye, protein ve lifli yapısı sayesinde meme kanseri ve kalp krizi riskini azaltıyor. İkinci bir etkisi ise hormonların dengede kalmasını sağlıyor.

Az yağlı yoğurt Güçlü bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Kadınlarda mide ülseri ve vajinal enfeksiyon riskini azaltıyor.

Somon Omega-3 yönünden zengin olan somon, kalp sağlığı, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkların üstesinden gelir. Haftada en az 1 kez tüketilmesi tavsiye edilir.

Domates Likopen yönünden zengin olan domates, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde meme kanseri riskini azaltır.

Çilek ve böğürtlen Çilek, böğürtlen, ahududu gibi kırmızı meyveler, antikanserojen özelliklere sahiptirler. Hücre onarıcı antokyan maddesi içerirler. Bu sayede mide, meme ve bağırsak kanser riskini en aza indirirler. Folik asit bakımından güçlü olan bu meyveler, yaşlanmaya karşı meydan okur.