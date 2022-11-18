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Kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor

18.11.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta geri dönüştürülen tekstil atıkları, pamuk ve iplik haline getirilerek çevre dostu kumaşların üretiminde kullanılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan tekstil atıkları, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'nde faaliyet gösteren Kipaş Geri Dönüşüm Tesisi'nde kadın çalışanlar tarafından çeşitli işlemlerden geçiriliyor.

Ham madde haline getirilen, pamuk ve ipliğe dönüştürülen tekstil atıkları, Kipaş Tekstil tarafından "çevre dostu" kumaşların üretiminde kullanılıyor. Bu kumaşlar, Avrupa ve Asya kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, AA muhabirine, tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla firma olarak ciddi bir altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Dünyada yeşil ekonominin gündemde olduğunu, Türkiye'nin de bu sürece hızla adapte olması gerektiğini ifade eden Gümüşer, şirket olarak geri dönüşüme çok önem verdiklerini belirtti.

YILLIK 11 BİN TON TEKSTİL ATIĞI EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Gümüşer, şöyle devam etti:

"Biz tekstil atıklarını geri dönüştürecek şekilde bir makine altyapısı yatırımı yaptık. Bu şekilde yıllık 11 bin tona yakın atığı tekrar tekstil üretimine kazandırıyoruz. Bu da doğal olan orijinal ham maddeyi tüketmememiz anlamına geliyor. Tabii bunu tüketmeyince otomatikman bu ham maddenin üretilmesinde kullanılan karbondioksit emisyonu veya su veya kimyasal kullanılmamış oluyor. Bu anlamda bir öncülük yaptığımızı söyleyebiliriz. Denim çok popüler bir ürün. Türkiye'de üretimi oldukça yaygın ve fazla olan bir ürün. Dolayısıyla hem üretim aşamasında hem de kullandıktan sonra atık durumu söz konusu. Buradan çok ciddi geri dönüşümler elde edilebilir. Çünkü denimde kullanılan ham madde pamuk. Pamuğu geri dönüştürmek bizim ana hedefimiz. Burada bizim çok güzel bir başarımız söz konusu.

Yaklaşık 4 yıl önce dünyada yüzde 100 geri dönüştürülmüş atıktan meydana gelen denim kumaşı ürettik ve bir dünya markası yüzde 100 geri dönüştürülmüş elyaflardan oluşan bir koleksiyon çıkardı. Bu tamamen Kipaş kumaşlarıyla, Türkiye'de üretilen kumaşlardan meydana geldi. Bu bizim açımızdan sektörde bir ilkti. Başarılı oldu ve bu gruptan talepler devam ediyor."

"DÜNYA MARKALARI GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN KUMAŞLARI KULLANIYOR"

Firma olarak doğa ve çevreye saygılı bir anlayışla üretim yaptıklarını vurgulayan Gümüşer, dünyadaki birçok tekstil markasının geri dönüşümle elde edilen kumaşlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Gümüşer, "Dünyadaki tüm markaların gündeminde sürdürebilir ekonomiye destek olmak var. Bu anlamda önemli yatırımlar söz konusu. Dolayısıyla hepsinin gündemi ve takviminde geri dönüştürülmüş elyaflar kullanmak yer alıyor. Biz de onların partneri olarak bu projede yer alıyoruz. Biz bu markalarla iş birliği halinde bunları gerçekleştiriyoruz. Bizim halihazırdaki ana pazarımız Avrupa. Avrupa'daki ülkelere bu elyafları ihraç ediyoruz. Bu ülkelerin konfeksiyon firmaları genellikle Kuzey Afrika veya yakın Asya taraflarında. Oralara da ihracatımız söz konusu. Amerika'ya da ihracat yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş atıklardan elde ettiğimiz iplik ve kumaşları yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Gümüşer, Kipaş Holding olarak karbon salımını en aza indirebilmek amacıyla da birçok yatırım yaptıklarını ifade etti.

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