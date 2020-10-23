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Kadınların el emeği ürünleri kazanca dönüşüyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından hazırlanan ve kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri ‘el emeği göz nuru’ satış alanı Şehir Parkında açıldı.Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile kurulan alan Şehir Parkında açıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından hazırlanan ve kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri ‘el emeği göz nuru’ satış alanı Şehir Parkında açıldı.
Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile kurulan alan Şehir Parkında açıldı. Kırıkkaleli kadınların el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları birbirinden renkli ürünleri sergiledikleri stantları gezen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kadınların ekonomik olarak güç kazanacakları pazarın hayırlı olmasını diledi.
Şehir Parkındaki satış alanında kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satma imkanı bulduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı “Belediyemiz tarafından Şehir Parkı içerisine açtığımız stantlar ile kadınlarımıza kendi el emeği ürünlerini sergileyip, satarak ev ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. İlk etapta cuma ve cumartesi günleri satış alanı açık kalacak. Kadınlarımızdan herhangi bir yer ücret tahsisi almıyoruz. Tek şartımız kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri getirip burada satmaları. İlginin artması durumunda haftanın diğer günlerine de pazarın açılmasını planlayabiliriz” dedi.

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