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Kadınların yazdığı hikaye kitabının geliri omurilik felçlilerine bağışlanacak

22.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

– Yazar Simge Eroğlu: – "Bu zor günlerde böyle bir anlamlı projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Kitabın çok sayıda okura ulaşmasını ve yasemin kokusunun yayılmasını diliyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşan 12 kadının yazdığı hikayelerden oluşan kitabın geliri, omurilik felçlileri yararına kullanılacak.

İstanbul'da faaliyet gösteren Yazarlık Kulübü'nden 12 kadın, yazdıkları hikayeleri "Yasemin Kokulu Hikayeler" adlı kitapta birleştirdi.

Kitaptan elde edilecek yazar payı, Omurilik Felçliler Derneğine bağışlanacak.

Kitabın yazarlarından Simge Eroğlu, AA muhabirine, babasının yanında muhasebecilik yaptığını ancak küçüklüğünden beri kitap okumaya ve yazmaya çok merakı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kulüpten arkadaşlarıyla bir araya gelerek ortak proje yürüttüklerini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin çalışmalarını birleştirerek 'Yasemin Kokulu Hikayeler' isimli ilk kitabımızı çıkardık. Bu kitabı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istedik aslında. Gelirin yazar payını Omurilik Felçliler Derneğine aktaracağız. Tüm yazar arkadaşlarımızla kitap satışına destek olup, daha çok derneğe bağışta bulunmak istiyoruz. Bu zor günlerde böyle bir anlamlı projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz."

Eroğlu, kitabın içeriğinde sevgiyle birbirine bağlı, güçlü ve cesur kadın hikayelerinin yer aldığını ifade ederek, "Kitabın çok sayıda okura ulaşmasını ve yasemin kokusunun yayılmasını diliyorum." dedi.

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