SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kadir Bekmezci, Elazığspor'a veda etti

Kadir Bekmezci, Elazığspor'a veda etti

27.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığspor formasını 2017-2018 sezonundan bu yana terleten Kadir Bekmezci, takıma veda etti.

Kadir Bekmezci, Elazığspor'a veda etti

TFF 3. Lig'de yeni sezona altyapıdan takviye ettiği futbolcularla hazırlanan Elazığspor’da, tecrübeli futbolcu Kadir Bekmezci ile yollar ayrıldı.

Son 4 sezonu Elazığspor’da geçiren ve takımın tecrübeli futbolcuları arasında yer alan kaptan Kadir Bekmezci, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla camiaya veda etti.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yaklaşık 4 sezon boyunca formasını onurla terlettiğim çok sevdiğim Elazığspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Güzel Elazığ şehrinin marka değeri olan Elazığspor’da kariyerim boyunca çok güzel günler geçirdim. Çoğu zaman sıkıntılara göğüs gererek şanlı ay yıldızlı çayda çıra armayı şerefle göğsümde taşıyıp kaptanlık görevinde bulundum. Çok güzel dostluklar kurduğum, aziz şehre veda etme vakti. 4 yıl boyunca desteklerini esirgemeyen Büyük Elazığspor taraftarlarına, kulüp personelimize ve takımdaki genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda 54 yıllık tarihe sahip olan Büyük Elazığspor camiasını hak ettiği yerlerde görmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Sezonun tamamlanmasından sonra Elazığ’a dönmeyen ve takımla çalışmalara katılmayan tecrübeli oyuncunun, yeni sezonda memleketinin Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor’da top koşturacağı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Mor Fatih Karagümrük'teEmre Mor Fatih Karagümrük'te
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Spor Smart nasıl canlı izlenir? Spor Smart internetten izlenir mi?Spor Smart nasıl canlı izlenir? Spor Smart internetten izlenir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

F.Bahçe'nin gizli transferi ortaya çıktı

F.Bahçe'nin gizli transferi ortaya çıktı

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.