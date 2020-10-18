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Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Balıkesirspor'un eski başkanı Kadir Dağlı, 1 milyon 601 bin TL'lik alacağı için kulübü icraya verdi.

Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi

Balıkesirspor Basın Sözcüsü İsmail Koca, kulübe 1 milyon 601 bin TL'lik ödeme emri geldiğini ifade ederken, bu karara itiraz edeceklerini söyledi.

Öte yandan eski başkan Kadir Dağlı, kongre öncesinde de futbolculara ödeme yapmak üzere aldığı bir sonraki sezona ait parayı, alacaklarını öne sürerek kendisine aktarmıştı. Kongrede de ibra edilmeyen Dağlı ve yönetimi için, Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan inceleme başlatmış ve bazı detayları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşmıştı.

(İHA)

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