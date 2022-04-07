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Kadir Doğulu'dan tarikat açıklaması! "Bize bu makam hediye edildi"

07.04.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldığı bir dönem gündeme geldi. Kadir Doğulu kendisine bu konuda soru soran muhabirlere "Bu havası atılacak bir şey değil. Bize bu makam hediye edildi" dedi.

Kadir Doğulu'dan tarikat açıklaması! "Bize bu makam hediye edildi"

Eşi Neslihan Atagül ile aynı dizide rol alacak olan Kadir Doğulu'nun Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ortaya çıkmıştı. Kadir Doğulu sorular üzerine "Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler. Bir nedeni olabilir mi? Bana diyorlar ben demiyorum. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar" demişti.

Kadir Doğulu benzer sorular üzerine yeni açıklama yaptı. Doğulu açıklamasında şunları söyledi:
“Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam."

Doğulu, daha fazla bilgi almak isteyen gazetecileri evine çağırarak, "Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık" dedi.

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Kadir Doğulu
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